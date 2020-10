Devastante alluvione a Limone Piemonte

La luce del giorno sta mostrando in queste ore la devastazione provocata dall’alluvione che ha colpito Limone Piemonte, località del cuneese fra le più colpite dall'ondata di maltempo.

Il tempo da questa mattina è migliorato e le precipitazioni sono finalmente cessate, ma la pioggia di stanotte ha contribuito a rendere ancora più pesanti i danni, già ingenti nella giornata di ieri, dopo circa 500 millimetri di pioggia caduti.

L'esondazione del torrente Vermegnano ha reso le strade del paese fiumi di acqua, fango e detriti. Molti scantinati, garage e piani terra di abitazioni sono stati invasi dal fango. Crollati alcuni tratti di strade. Crollata, come vediamo dalle immagini, anche una palazzina su tre piani in fase di ristrutturazione, accanto al corso d`acqua. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Situazione difficile anche nella vicina Val Roja, con cui i collegamenti restano impossibili. Qui vi sono numerose frane, crolli ed estesi allagamenti. In territorio francese ci sarebbero dei dispersi da ieri e si temono vittime. Saltati i contatti tramite la rete mobile, i soccorritori stanno cercando di raggiungere chi è rimasto in auto in difficoltà.