Ciclone tropicale in Grecia: devastazione a Cefalonia

Continuano ad arrivare immagini tremende dalla Grecia, colpita duramente in queste ore dal ciclone tropicale Cassilda (denominato anche Lanos).

Sono le isole Ionie ad essere state raggiunte per prime e con maggiore violenza dalla tempesta, come vi abbiamo già documentato in mattinata.

Cefalonia, Itaca e Zante sono le località più colpite dall'irruenza del ciclone, con venti attorno ai 120 km/h, piogge torrenziali, cadute soprattutto fra la nottata e le prime ore del mattino, e mareggiante imponenti che hanno devastato i litorali esposti.

Nelle ultime ore piogge battenti e venti forti hanno investito anche la Grecia centrale e la Tessaglia, dove si registrano già i primi allagamenti, frane e smottamenti.