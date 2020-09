Ciclone tropicale impatta la Grecia: pesanti danni a Cefalonia e Zante

Come vi abbiamo raccontato nei nostri articoli il ciclone Cassilda ha raggiunto nella notte la Grecia.

Proprio secondo le previsioni, il TLC (ciclone simil-tropicale) ha effettuato il landfall nell'area delle Isole Ionie, impattato con violenza su Lefkada, Cefalonia, Zante e altre località vicine.

Seppur con venti un po' meno intensi del previsto (120-130 km/h) la violenta perturbazione ha portato e sta portando in queste ore danni e disagi, provocati soprattutto dal vento forte e dalle mareggiate lungo le coste.

Dalle prime testimonianze e immagini diffuse sul web e sui social network, i danni maggiori riguarderebbero per ora le isole di Cefalonia, Zante e Itaca, dove si registrano diversi black-out elettrici, alberi e pali della luce abbattuti, imbarcazioni rivoltate e danneggiate. Danni anche a molti lidi e strutture.

Al momento non si registrano gravi conseguenze a persone. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in giornata.