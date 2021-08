Ciclone tropicale Henri colpisce New York e la costa nord-orientale: le ultimissime

Le prime piogge intense e le sostenute raffiche di vento legate al ciclone tropicale Henri stanno duramente colpendo le coste nord-orientali degli Stati Uniti.

Il ciclone tropicale stamattina era nello stadio di uragano di categoria 1, mentre negli ultimissimi minuti è stato declassato a tempesta tropicale, non appena ha toccato le coste di Connecticut e Massachusetts.

Il ciclone Henri sta causando mareggiate imponenti, con onde alte oltre 5-6 metri, piogge torrenziali e raffiche di vento fortissime fino a 120-130 km/h.

La zona più a colpita è proprio la Grande Mela: le piogge sono state molto forti nelle ultime ore, soprattutto stamattina, tanto che l'accumulo (non ancora definitivo) ha superato i 120 mm. Potrebbe trattarsi di un nuovo record storico di pioggia caduta su New York in una sola giornata.

La metropolitana di New York è allagata dalle forti piogge. I danni e i disagi maggiori sono a Brooklyn, Hoboken e Newark dove le metropolitane sono totalmente allagate.

Al momento non si registrano feriti o vittime. Il ciclone tropicale ha effettuato il landfall tra Connecticut e Rhode Island e da ora in avanti tenderà rapidamente ad indebolirsi.