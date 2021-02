Caldo anomalo al sud: picchi di 29Â°C in Sicilia, sembra estate

Caldo anomalo al sud, temperature vicine ai 30°C in Sicilia. Piena primavera in Sardegna, Puglia, Calabria, Campania, Molise.

Come previsto da diversi giorni, l'anticiclone africano ormai presente da oltre tre giorni sulla nostra penisola sta raggiungendo l'apice proprio in queste ore. Lo dimostrano le temperature esageratamente alte presenti al sud, in particolare su Sardegna e Sicilia.

Le massime di oggi, 6 febbraio 2021, hanno superato i 20°C su quasi tutte le località del Meridione, ma localmente registriamo picchi addirittura vicini ai 30°C, come fosse il pieno mese di maggio o l'inizio di giugno.

La città più calda oggi è Palermo, con ben 29°C di temperatura massima. Seguono Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 28.3°C, Naso (ME) 28.3°C, Carini 27.5°C, San Pier Niceto (ME) 27.6°C, Misilmeri 27.2°C, Torregrotta (ME) 27.2°C, Lascari 27.2°C, Oristano 24.7°C, Vibo Valentia 25°C.

Temperature tra 20 e 24°C anche nel reggino, nel cosentino, nel cagliaritano e nel sassarese. Valori attorno ai 20-21°C su Campania, Puglia, Molise e Lazio. Insomma una giornata tipica della tarda primavera e per alcune località addirittura dell'estate.

Da domani avrà inizio un graduale calo delle temperature grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica, che trascinerà nei nostri cieli anche ingenti quantità di polvere desertica.