Bolzano: macigno precipita su un'auto dopo il temporale

I forti temporali che ieri hanno interessato l'Alto Adige hanno causato non pochi disagi e danni su numerose località della provincia di Bolzano. Vi abbiamo informato ieri sulla forte grandinata avvenuta su Merano, mentre in questo articolo vi mostriamo un altro episodio legato al maltempo avvenuto precisamente su Bolzano.

In particolare ci riferiamo alla caduta di un macigno nei pressi della Sill, a nord della città: il grosso masso è precipitato dal versante montuoso per poi schiantarsi su un'automobile parcheggiata nei paraggi. Fortunatamente non era presente nessuno all'interno della vettura. Sempre nella stessa zona è caduto un altro masso, più piccolo, che ha danneggiato una seconda automobile ma senza feriti o vittime.

Sono almeno 100 le chiamate effettuate ai Vigili del Fuoco nel capoluogo a seguito del potente temporale abbattutosi ieri pomeriggio.

Quest'oggi il maltempo sta nuovamente interessando gran parte della regione, pertanto prestare attenzione alle condizioni meteorologiche stante il rischio di temporali anche intensi.