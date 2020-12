Bielorussia: forte gelicidio su vaste aree, Minsk avvolta dal ghiaccio

Un intenso fenomeno di gelicidio si è abbattuto sulla Bielorussia nelle scorse 48 ore, in particolare nella giornata di martedì 29 dicembre. Dopo un forte calo termico avvenuto nei giorni precedenti, che aveva portato le temperature sotto lo zero praticamente su tutto il Paese, sono arrivate correnti leggermente più miti che hanno di fatto portato la pioggia su diverse aree della Bielorussia.

Purtroppo l'aumento delle temperature ha riguardato perlopiù le medio-alte quote mentre al suolo l'aria gelida (con temperature fino a -2 o -3°C) continuava a resistere senza troppe difficoltà. È proprio questa situazione che ha permesso il fenomeno del "gelicidio", ovvero la pioggia che si congela al suolo.

Mentre in alta quota le temperature erano superiori allo zero, causando lo scioglimento dei fiocchi di neve, al suolo le temperature erano negative e ciò ha provocato l'immediato congelamento della pioggia una volta arrivata al suolo.

Le conseguenze sono chiaramente visibili nelle immagini che arrivano da Minsk, Vitebsk, Polotsk e Mogilev: la pioggia, una volta arrivata al suolo, si è congelata creando vastissime lastre di ghiaccio praticamente su quasi ogni superficie. Le strade si sono trasformate in vere e proprie piste di pattinaggio che hanno creato numerosi disagi agli spostamenti.

Nulla di paragonabile al terribile gelicidio che avvenne in Russia in autunno, ma comunque parliamo di un fenomeno molto pericoloso.