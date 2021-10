Australia: grandinata shock nel Queensland, cadono palle di ghiaccio di 16 centimetri!

Sono impressionanti le immagini che arrivano dallo stato del Queensland, nell'area nord-orientale dell'Australia, dove nel pomeriggio di ieri si sono abbattuti temporali estremamente violenti e soprattutto grandinate record.

Particolarmente colpita la zona a nord di Mackay, località del Queensland sulla costa del Mar dei Coralli. Qui i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni eccezionali, superando i 10 centimetri di diametro. Alcuni hanno toccato addirittura i 15-16 centimetri, una dimensione che potrebbe essere da primato per l'Australia (ma servono conferme). Pesanti i danni: la grandine ha devastato piante, alberi, automobili e danneggiato anche diverse case, rompendo finestre e ammaccando persino i muri.

Ricordiamo che in Australia siamo in primavera inoltrata e l'aria calda comincia a innescare fenomeni particolarmente intensi come accaduto ieri.