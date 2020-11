Alpi, torna la neve tra Piemonte e Liguria, imbiancato Prato Nevoso

Dopo tanta siccità mitezza e bel tempo l'autunno è tornato finalmente a battere un colpo anche sul nord-ovest. Nulla di eccezionale, sia chiaro, ma quantomeno l paesaggio è tornato ad imbiancarsi sulle Alpi occidentali tra basso Piemonte e Liguria dove fino a ieri tutto si presentava brullo e marrone.

L'arrivo di una forte perturbazione atlantica, che in queste ore sta duramente colpendo la Sardegna, ha favorito l'arrivo di blande precipitazioni anche sul nord-ovest tra la notte e la mattina di oggi.

La neve è scesa sin verso i 900-1000 metri di altitudine, localmente anche più in basso nel cuneese. Tutto bianco a Prato Nevoso e Limone Piemonte, tra lo stupore dei cittadini dopo tantissima siccità.

Purtroppo sono precipitazioni blande e momentanee e già da stasera avremo un rapido miglioramento. Per un ritorno della neve occorrerà attendere la metà della prossima settimana.