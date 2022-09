Alluvione lampo nelle Marche: situazione drammatica a CANTIANO

Immagini terribili arrivano purtroppo dalle Marche, dove si sta abbattendo da ore un violento temporale auto-rigenerante (di cui vi abbiamo parlato qui poco fa), alimentato da intense correnti umide sud-occidentali.

E' l'entroterra della provincia di Pesaro-Urbino l'area al momento più colpita: un'alluvione lampo è in atto nella zona di Cantiano, piccolo comune collinare situato ai piedi dell'Appennino marchigiano. Le strade, come vediamo da questo video, si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. Alcune automobili sono state trascinate via. Non si hanno al momento notizie di conseguenze a persone.

Sull'area sarebbero caduti fra i 250 e i 300 millimetri di pioggia dal primo pomeriggio. E il temporale è ancora in atto e non accenna ad attenuarsi o spostarsi.