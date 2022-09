Alluvione lampo a Formia, fiumi di fango e massi travolgono la città

Intensi temporali hanno colpito nel pomeriggio di oggi la provincia di Latina (in questo articolo vi abbiamo parlato del tornado avvenuto nella pianura pontina vicino Sabaudia), causando pesanti criticità nella zona di Formia.

La città situata sul golfo di Gaeta è stata colpita da un forte nubifragio, che ha scaricato ingenti quantitativi di pioggia (oltre 60 mm) in circa un'ora e mezza e ha fatto esondare i corsi d'acqua locali. Fiumi di acqua e fango scesi dalle colline sovrastanti hanno invaso le strade della città, in particolare il quartiere di Santa Maria la Noce, dove si riscontrano gravi danni.

Fango e anche detriti e grossi massi hanno raggiunto il centro abitato, travolgendo e danneggiando le auto in sosta, isolando alcune abitazioni e creando enormi difficoltà anche nelle zone di Rio Fresco e Vindicio.

I cittadini hanno vissuto momenti di terrore, ma fortunatamente al momento non si registrano ne vittime ne feriti. "Solo tanti danni", assicurano i soccorritori. A contribuire al disastro sembra siano stati gli incendi che nell'estate appena trascorsa hanno divorato ettari ed ettari di verde e i cinghiali, che continuano a scavare ogni angolo della montagna.