Alluvione in Cina, nella provincia di Sichuan: numerosi morti e dispersi

Piogge torrenziali e forti temporali hanno causato negli ultimi giorni danni e vittime in Cina, in particolare nella provincia di Sichuan, nel sud-ovest del Paese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, almeno 14 persone sono morte, mentre 10 sono i dispersi. Numerose persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

Attualmente, secondo il locale ufficio informazioni, almeno 5.660 sfollati si trovano in vari insediamenti provvisori nel distretto di Yihai e nel sotto-distretto di Gaoyang della contea. Le perdite economiche dirette causate dal maltempo ammontano a 738 milioni di yuan (circa 104 milioni di dollari).