Alluvione Emilia Romagna: le impressionanti immagini aeree del Ponte della Motta crollato

Sono disastrosi gli effetti dell'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi in Emilia Romagna. Fra le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini i danni e le criticità sul territorio sono enormi: decine di corsi d'acqua esondati, allagamenti estesi, strade erose o crollate, migliaia di smottamenti e frane.

Ieri, in mattinata, si è verificato nel comune di Molinella (Bologna) il disastroso crollo del ponte della Motta, in seguito all'esondazione del fiume Idice. Il sindaco del paese a nord est di Bologna ha immediatamente ordinato l`evacuazione della frazione di San Martino in Argine, che si trova nei pressi del corso d`acqua. Il ponte collegava la località la Motta-Budrio con San Martino in Argine.