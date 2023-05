Alluvione Emilia Romagna: bilancio sale a 14 vittime e ci sono dispersi

Si aggrava ancora il bilancio della terribile alluvione in Emilia Romagna. Come riportato dal sito di Skytg24 stamane, il numero delle vittime della tragedia è salito a 14. Ma ci sarebbero ancora dei dispersi e quindi si tratta di un bilancio che potrebbe peggiorare.

Salgono a 42 i Comuni alluvionati. Circa 10mila gli sfollati. Danni per miliardi di euro, ancora tutti da quantificare. Circa 18.500 le utenze senza elettricità. Oltre 20 i fiumi esondati, 280 le frane e almeno 400 le strade interrotte per il maltempo. Questi i numeri dell'alluvione che messo in ginocchio le province di Bologna, Rimini e soprattutto quelle di Forlì-Cesena e Ravenna. Intanto l'allerta rossa prosegue anche per oggi, Venerdì 19, mentre in queste ore ha ricominciato a piovere, seppure in maniera debole.

Nella notte nuove evacuazioni a Ravenna. "Evacuazione delle abitazioni di via Canalazzo, zona sottopasso Sant`Antonio, e della vicina via Canala - ha avvisato il sindaco Michele de Pascale con un post su Fb - Dopo l`evacuazione delle abitazioni della via Canalazzo, prima del sottopasso Sant`Antonio delle 23.30, è stata disposta l`evacuazione anche dalle case al di là, in direzione nord, e di quelle prospicienti la vicina via Canala". Il sindaco ha ricordato che "è obbligatorio lasciare l`abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza il PalaCosta di Ravenna, piazza Caduti sul Lavoro 13".