Alluvione a Lugo (Ravenna): la città è allagata, soccorsi in atto

Situazione estremamente complicata in queste ore nel comune di Lugo, nel ravennate, dove è in atto una grave alluvione. Da ieri sera, 17 maggio, il centro storico della cittadina ha cominciato ad allagarsi: l`acqua è risalita dalla pianura a sud, a causa dello straripare dei fiumi Senio e Santerno.

Numerosi i disagi con acqua e fango che hanno invaso abitazioni e negozi. Diverse persone sono state fatte evacuare e continuano i soccorsi anche in questi minuti. “Chi si può portare ai piani alti ricordi di avere con sé cibo, acqua, eventuali medicine e il cellulare con il caricabatterie. Chi vive al piano terra deve lasciare l`abitazione e, se non ha alternative, andare al Pala Sabin in via Sabin 50”, è stato l`appello del Comune.