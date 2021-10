Alluvione a Cairo Montenotte (Savona): esondazione della Bormida in atto con le scuole inspiegabilmente aperte!

Aumentano di minuto in minuto i disagi nel savonese, pesantemente colpito dal maltempo e da nubifragi che persistono ormai da molte ore sempre sulle stesse zone.

Situazione difficile a Cairo Montenotte, comune del savonese al confine col Piemonte, dove il fiume Bormida è esondato in due punti: in viale Vittorio Veneto e in località Passeggeri. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose ma c'è apprensione per l'uscita dalle scuole nei prossimi minuti, proprio in concomitanza con i pesanti allagamenti che si stanno registrando. Impressionante il dato della pioggia caduta dalla mezzanotte: oltre 500 millimetri!

Cairo Montenotte è uno dei pochi comuni del savonese che ha deciso di mantenere (potremmo dire inspiegabilmente) le scuole aperte nella giornata odierna, nonostante l'allerta rossa emanata ieri dall'Arpal.