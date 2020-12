Allerta alluvioni in Emilia, esonda il Panaro a Modena, piena storica del Secchia

La situazione sta rapidamente degenerando su tutto il nord-est a seguito delle piogge torrenziali degli ultimi due giorni. Una delle situazioni più critiche è in Emilia, dove il livello dei fiumi sta rapidamente superando tutte le soglie di criticità e addirittura sono in atto le prime esondazioni.

Alle piogge intense con accumuli fino a 250-300 mm sull'Appennino settentrionale bisogna aggiungere anche la fusione di tutta la neve caduta nei giorni scorsi a causa dell'aumento delle temperature indotto dal vento di scirocco. Il mix si è rivelato deleterio per i fiumi dell'Emilia, soprattutto tra modenese e bolognese.

Il fiume Panaro ha rotto gli argini tra Castelfranco Emilia e Modena, dove ha causato le prime inondazioni. Via Tronco e Via Viazza, a Castelfranco, sono sott'acqua.

Anche il Secchia è in forte crescita: è in atto la piena storica del fiume che ha raggiunto gli 11,06 metri, ovvero uno dei più alti di sempre. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione dei piani terra per alcune case vicine al fiume a Modena.

Piena del Secchia a Modena.