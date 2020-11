Abruzzo, tempesta di neve su Campo Imperatore, raffiche fino a 162 km/h

La prima irruzione fredda della stagione sta attanagliando le regioni meridionali dove un vasto vortice di bassa pressione sta scatenando piogge diffuse e anche alluvioni. Il forte vento di grecale sta sferzando tutto il centro Italia e nelle ultime ore inizia a spirare con forza anche su gran parte del Meridione, mentre le temperature scendono inesorabilmente.

In Appennino è tornata la neve, localmente anche in maniera abbondante soprattutto oltre i 1500 metri di quota. Vi abbiamo già mostrato le immagini da Capracotta, in Molise, bianca per la prima volta in stagione.

In Abruzzo le forti correnti di grecale continuano ad ammassare nubi in montagna, dando vita a vere e proprie bufere di neve.

A Campo Imperatore è in atto una tempesta con fiocchi di neve sminuzzati dai venti furiosi, addirittura superiori ai 100 km/h. Questa mattina è stata registrata una raffica di vento di ben 162 km/h al Rifugio Fioretti.

La tempesta di neve su Campo Imperatore sta avvenendo ad una temperatura di ben -7°C. Situazione non meno tranquilla sull'Appennino toscano, precisamente sul monte Amiata: qui il vento ha addirittura toccato i 216 km/h!