NOAA: luglio 2021 è stato il mese più caldo di sempre sulla Terra

La Terra ha raggiunto un nuovo pessimo record: il mese scorso (luglio 2021) è risultato il più caldo mai registrato da quando esistono le rilevazioni di temperatura. A rivelarlo è il NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), l`agenzia federale statunitense che si occupa di oceani e clima.

“In questo caso essere al primo posto è il posto peggiore in cui stare”, ha affermato il direttore del Noaa, Rick Spinrad, spiegando come “luglio sia abitualmente il mese dell`anno più caldo nel mondo, ma il luglio 2021 si sia consacrato il mese più caldo di sempre”. La temperatura media globale nel solo mese di luglio è stata di 0,93°C superiore alla media. Negli ultimi 142 anni (da quando esistono le rilevazioni di temperatura) non si erano mai registrate temperature così alte in tante località della Terra, quelle stesse temperature che poi contribuiscono ad una media più calda rispetto alla norma.

La rivelazione del NOAA arriva pochi giorni dopo il clamoroso nuovo record di caldo europeo, raggiunto da Siracusa.

L'anomalia maggiore è stata registrata nell'emisfero boreale, dove addirittura ci si è discostati dalla media di ben 1,5°C, superando il precedente record del 2012. Il Continente più caldo è stato l'Asia, a seguire l'Europa e il nord America.

Il grande caldo è frutto di vasti e forti anticicloni che persistono molti giorni su determinate aree, amplificando la siccità. Una delle più gravi conseguenze della siccità è la diffusione degli incendi (dietro cui c'è la mano dell'uomo nel 99% dei casi). Proprio pochi giorni fa vi mostravamo l'incendio più vasto del mondo in atto in Siberia, un vero e proprio flagello.