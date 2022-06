Oggi il solstizio d'estate, esordio molto caldo ma con qualche intenso TEMPORALE

Oggi inizia ufficialmente l'estate astronomica, esattamente alle 11.13 quando si concretizzerà il solstizio d'Estate. La giornata più lunga dell'anno sarà caratterizzata da clima molto caldo a causa dell'invadenza dell'anticiclone africano, il quale sarà protagonista praticamente fino al termine della settimana su più di mezza Italia.Insomma un esordio sicuramente in grande stile per l'estate, una stagione che potrebbe rivelarsi eccezionalmente calda almeno in queste prime battute. Farà molto caldo nei prossimi giorni, soprattutto tra venerdì e lunedì quando registreremo punte di 40-41°C in diverse località del sud (come già anticipato in altri articoli).

Attenzione ai temporali: il nord Italia resterà ai margini del forte anticiclone africano, pertanto risentirà di correnti instabili atlantiche che determineranno isolati ma potenti temporali tra pomeriggio e sera.

L'alto Piemonte, la Valle d'Aosta e il torinese potranno osservare fenomeni isolati ma molto intensi con rischio grandine di grosse dimensioni (specie nel pomeriggio). In serata i temporali si estenderanno anche ad alta Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Dolomiti e Friuli.