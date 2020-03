La seconda decade di marzo riporta l'anticiclone ma per quanto?

L'aggiornamento serale del modello europeo, sembra confermare una parentesi anticiclonica della durata di alcuni giorni, che ci interesserà nel corso della prossima settimana. Ci aspettiamo in questa sede, un rialzo deciso delle temperature che si farà sentire soprattutto in quota e sulle regioni più occidentali, dove le correnti occidentali associate a tale anticiclone, riusciranno a far sentire la loro presenza in modo più efficace. Il nuovo anticiclone è pronto ad interessarci tra martedì 10 e venerdì 13. La previsione del modello europeo riferita a mercoledì 11, mette in luce un nuovo rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre che dalla Penisola Iberica, conquisterà in breve tempo il Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche il nostro Paese, con una parentesi di tempo stabile e temperature in sensibile rialzo specie in quota. All'inizio della settimana, residua instabilità potrebbe ancora interessare i versanti orientali del Paese:

Lo sviluppo successivo degli eventi, potrebbe riportare una condizione di tempo più instabile a partire da domenica 15 marzo, attraverso nuove perturbazioni ed un rallentamento delle correnti occidentali che diventerebbero più ondulate. Maggiori dettagli nei prossimi articoli.