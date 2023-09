Chi colpirà il NUBIFRAGIO di sabato mattina?

Un intenso grappolo temporalesco è previsto in risalita da sud ovest verso Liguria e Toscana nelle prime ore di sabato, ma i modelli sono incerti sull'esatta traiettoria che seguirà il nucleo, perchè alcuni propendono per una prevalenza di correnti sud occidentali, in grado di spingere il sistema verso la costa ligure e in parte sulle pianure del Piemonte e dell'ovest lombardo, altri invece ritengono più probabile una prevalenza di venti occidentali, in grado di deviare il tutto verso la costa toscana.

Abbiamo così deciso di mostrarvi entrambe le soluzioni, consapevoli che le mappe possano generare confusione nel lettore, ma è anche vero che mancano ora circa 72 ore all'evento, dunque sicuramente nelle prossime emissioni si andrà verso la convergenza previsionale.



Ecco intanto le marcate differenze del modello tedesco da quello americano:

L'area destinata a risultare maggiormente colpita al momento sembra quella tra Viareggino, Livornese e Pisano in Toscana, con accumuli anche superiori ai 100mm in poche ore. I temporali raggiungerebbero poi attenuati l'entroterra fiorentino.



Come mai questa divergenza modellistica rispetto alle correnti prevalenti? E' molto semplice, un modello vede una maggiore vorticità ciclonica e dunque ritiene più rilevante l'influenza della saccatura "madre", cioè quella sull'Iberia, l'altro valuta più importante la presenza dell'alta pressione che determina divergenza nelle correnti in quota, arrivando a spedire il nucleo in modo più "anarchico" verso la Toscana.