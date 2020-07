Lo spettacolo della cometa Neowise incanta l'Italia: nei prossimi giorni visibile anche di sera!

Appassionati di astronomia e non solo stanno ammirando e fotografando in questi giorni la spettacolare cometa C/2020 F3, denominata Neowise.

Dopo tanti anni infatti abbiamo l'opportunità di osservare, anche ad occhio nudo, una cometa nei nostri cieli. Un evento del genere non si verificava a detta degli esperti dal 2007. La cometa Neowise, scoperta solo pochi mesi fa, esattamente il 27 marzo scorso, grazie al telescopio spaziale della Nasa, è sopravvissuta al perielio (maggiore vicinanza al Sole) il 3 Luglio scorso, passando a circa 43 milioni di chilometri dalla nostra grande stella. Ora, più lontana dal sole e più vicina invece al nostro pianeta, si rende visibile in tutto il suo splendore, con la sua bellissima coda.

Fino al 10 luglio Neowise sarà osservabile solo attorno all'alba, in particolare fra le 3/3:30 (Nord Italia) fino alle 4:30/5:00 (Sud Italia). Ma da domani 11 Luglio la si potrà vedere anche a un orario decisamente più comodo, ovvero la sera, dopo il tramonto, più o meno dalle 21 alle 24.

Le comete sono blocchi di roccia e ghiaccio che vagano nello spazio. A renderle affascinanti è soprattutto la classica coda, che rivela anche alcuni dei loro segreti. “La NEOWISE ha una coda di colore giallastro: è una tipica coda di polveri che riflette la luce del sole – spiega Albino Carbognani - Altre comete invece appaiono di colore verde perché emettono nello spazio prevalentemente gas, che interagendo con la luce del sole appare di colore verde oppure di colore azzurro. .

Come? Volgendo lo sguardo verso nord/nord-ovest. La si potrà notare ad occhio nudo, specialmente in aree con minor inquinamento luminoso, altrimenti con l'ausilio di un semplice binocolo.

Fra il 14 e il 15 luglio prossimo la cometa diventerà circumpolare per il nord Italia, e potrà quindi essere ammirata per tutta la notte, fino al 23 luglio. “Da questa data la Neowise sarà visibile la sera dalle ore 21 (estiva) a circa 17° di altezza sull`orizzonte di nord-ovest, passerà alla culminazione inferiore a nord attorno all`una di notte, poi tornerà a salire sull`orizzonte fino a raggiungere i 12° di altezza verso l`alba”, precisano gli esperti.

Il consiglio però è quello di non attendere troppo ma di approfittare già nei prossimi giorni per osservarla (ed eventualmente fotografarla) in quanto potrebbe affievolirsi la caratteristica coda (scia) della cometa.