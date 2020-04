Asteroide si avvicinerà alla Terra a fine aprile, poi toccherà alla cometa ATLAS

Sempre più vicino il grande asteroide 1998 OR2: il più grande asteroide degli ultimi decenni, con un diametro di circa 4 km tale da risultare più grande delle Dolomiti, "sfiorerà" la Terra entro fine mese, ovvero nella notte tra 29 e 30 aprile.

Il grosso ammasso roccioso è stato definito come "potenzialmente pericoloso" dalla NASA ma fortunatamente è destinato a scorrere a diversi milioni di chilometri dal nostro pianeta, per la precisione a ben 6.3 milioni di distanza (termini comunque irrisori per l'astronomia). Parliamo di una distanza pari a 16 volte quella tra Terra e Luna. Durante il suo "passaggio ravvicinato" avrà una magnitudine di 10.9 e sarà quindi visibile con l'ausilio di telescopi o binocoli professionali. L'asteroide non sarà visibile ad occhio nudo come purtroppo paventato da alcune fake-news.

Dopo l'asteroide toccherà alla cometa Atlas: essa è nota agli astronomi come C/2019 Y4 (ATLAS) e si avvicinerà alla Terra il 23 maggio 2020 mentre raggiungerà la minima distanza dal Sole il 31 maggio. Nel corso di questa settimana i nostri occhi potranno clamorosamente ammirare la cometa, anche senza l'aiuto di particolari strumenti: più la cometa si avvicinerà al Sole e più facilmente sarà osservabile.

Il calore del Sole renderà la cometa particolarmente brillante e la sua chioma rischia davvero di essere visibile sin sulla Terra. Potrebbe apparire di colore verde grazie alle emissioni di carbonio biatomico. La sua coda a un diametro addirittura doppio a quello del Sole.