Stagioni a confronto: il film dell'autunno-inverno 2012-2013 in immagini

Qualcuno ricorderà sicuramente la bella fase d'agosto in cui persino sulle Alpi scomparvero i cumuli e lasciarono spazio a quel sereno assoluto, che riempie il cuore di gioia e ti fa assaporare quei panorami da giardino dell'Eden. Sono quelli i giorni in cui ti avventuri sulle cime preoccupandoti solo di non ustionarti e ti senti vivo, ti lasci alle spalle stress, problemi e vivi quelle ore di grande luce con tutto te stesso.

Erano però mesi di grande preoccupazione perchè pioveva poco, c'era siccità e l'anticiclone africano si era proposto in modo quasi ossessivo sullo Stivale. Nessuno pensava che da fine agosto sarebbero cominciate piogge temporalesche di così grande rilevanza e soprattutto costanza, nessuno pensava che si sarebbero trascinate per buona parte dell'autunno e dell'inverno, intervallate da un po' di freddo, sufficiente a favorire nevicate in pianura al nord a più riprese.



La foto qui sopra, mostra un acero in veste autunnale in una delle rarissime giornate di sole dell'autunno 2012.



Le prime nevicate spettacolari si sono osservate nelle Alpi il 29 novembre, come sempre accade ad inizio stagione. In quel 29 novembre caddero rovesci con fiocchi talmente grandi da scaricare molti centimetri in meno di un'ora oltre i 1000m.