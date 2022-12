Quel 31 dicembre 1996 a Genova: 30cm di neve! Fotogrammi Rai storici!

La mattina del 30 dicembre, appena sveglio, ho subito guardato il termometro che segnava 4.5°C! Il cielo si presenta molto nuvoloso con pioggia imminente. Appena il tempo di pensarlo che inizia una debole precipitazione con vento teso da NE. La pioggia subito intensifica e la temperatura scende fino a 3.1°C.



La temperatura minima di quella giornata, a dire il vero, era stata di –4°C circa, aumentata in seguito a causa della copertura nuvolosa. La pioggia intensifica ancora leggermente e la T scende sotto i 3°C. Cambio stanza e guardo verso il Righi, una collina dietro casa mia; beh, non vedo il forte sulla sua sommità, nascosto nella “nebbia” causata dalla nevicata che là in cima era già iniziata da un bel pezzo.



Torno a guardare il termometro: +2.1°C e finalmente scorgo i primi fiocchi in mezzo ad una pioggia ormai abbastanza copiosa. Non stavo nella pelle, dopo 5 giorni di “Burian” e temperature minime sotto i –3°C non potete immaginare quanto aspettassi questo momento.



Verso le 11 circa la pioggia si trasforma completamente in neve con una temperatura scesa a +1,3°C. Verso le 12 la nevicata si fa a tratti intensa e i fiocchi sono belli grandi e farinosi, con una temperatura di +0.6°C. In seguito comincia ad attecchire al suolo, formando un sottile strato bianco. Uno scenario meraviglioso, Genova tutta bianca!



La nevicata continua fino al primo pomeriggio con la temperatura che tocca i –0.9°C! In centro si forma un manto di 5cm e la circolazione va ovviamente in tilt.



Il 31 Dicembre le premesse sono le stesse: cielo coperto, temperatura prossima allo zero e un forte vento da NE. Il satellite mostra un bel fronte in arrivo verso la mia zona.



Questa volta la nevicata inizia nel primo pomeriggio, ma l’intensità è molto maggiore rispetto al giorno precedente. A tratti non si scorge niente, una vera e propria bufera con il vento che, anch’esso, soffia davvero impetuoso.



La temperatura scende nel corso della giornata fino a –2°C. Verso le 19 inizia la fase critica, con una nevicata che continua con spaventosa intensità fino alle 3 di notte.



Traffico in tilt, alcune strade chiuse, altre piccole frazioni rimaste isolate, autobus bloccati in mezzo alla strada nonostante avessero le catene.



Uno spettacolo fantastico anche se davvero problematico per una città che, come Genova, non è abituata ed attrezzata a fronteggiare una simile emergenza neve. Alla fine cadono circa 30cm di neve in centro, nel quartiere di Marassi, il manto si superano i 45cm! Giornate incredibili.