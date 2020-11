Amarcord: la NEVICATA su TORINO di lunedì 11 dicembre 2017

Torino ha visto la neve lunedì 11 Dicembre 2017 con fiocchi che sono caduti su diverse zone del Piemonte.



In particolare sul Torinese la precipitazione è iniziata intorno alle 7:00 del mattino con una intensità moderata fin quasi alle 8:00 quando la città si è completamente tinta di bianco con un accumulo al suolo di 3 o 4 cm.



Per tutto l'arco della giornata la nevicata è proseguita senza sosta ma con intensità da debole a molto debole non riuscendo ad aggiungere neppure un cm di neve a quella caduta al primo mattino.



Intorno alle 17 la svolta, la precipitazione, che sul cuneese era stata decisamente più consistente, si è spinta fin sul basso torinese dove l'intensità è andata gradualmente aumentando fino a divenire moderata a tratti forte.



Alle 20 era praticamente tutto finito ma al suolo si contavano circa 10 cm di coltre bianca .

Alle 21:00 la protagonista era già la nebbia.

Martedì 12 Dicembre, complice la nebbia la temperatura minima sulla pianura torinese ha toccato i -7°C e la massima è rimasta di poco sollo lo zero.



Nella giornata di mercoledì 13 Dicembre la temperatura minima è crollata ad oltre -9°C e questo ha permesso al manto bianco di rimanere pressoché intatto anche sugli alberi nonostante siamo a quasi 48 ore dal termine delle precipitazioni.



Le immagini sono state scattate alla periferia sud di Torino e alla Palazzina di Caccia, nonché residenza Reale di Stupinigi. e la massima è rimasta di poco sollo lo zero.e questo ha permesso al manto bianco di rimanere pressoché intatto anche sugli alberi nonostante siamo a quasi 48 ore dal termine delle precipitazioni.