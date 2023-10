Arriva la NEVE sulle Alpi! Ma in pianura? Chi ne vedrÃ  di piÃ¹ quest'anno?

Il Passo dello Stelvio, imbiancato a fatica, così come si presentava stamane. C'è bisogno di neve fresca nelle Alpi e sta arrivando: oltre i 2200m è infatti attesa una coltre compresa dai 40 ai 100cm da qui a domenica, ad eccezione del settore giuliano, dove sarà la pioggia a prevalere, in maniera peraltro anche preoccupante.



Nel complesso però finalmente un bel contributo bianco, che sarà di grande aiuto anche per i ghiacciai, ecco la mappa che testimonia quanto risulti importante l'arrivo di queste perturbazioni in rapida successione da ovest, ancora nulla, viste le temperature per il settore appenninico e in genere ben poco anche per le Prealpi, ma i tempi ormai sono quasi maturi anche per queste zone...

La domanda a questo punto sorge spontanea: se continuassero ad arrivare da ovest tutte queste perturbazioni, alla fine la neve arriverebbe a cadere in pianura? Diciamo che gradualmente l'aria che verrebbe introdotta risulterebbe progressivamente più fredda, dapprima di tipo polare marittima, poi magari anche di matrice artica marittima, dunque più propensa a spingere del freddo moderato verso la nostra Penisola.