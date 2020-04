Quando la NEVICATA fa confondere le squadre in campo...

Ha dell’incredibile quanto successo in Russia nel 2016 nel corso della partita tra i padroni di casa del Krylia Sovetov Samara e il Tom Tomsk. Non stiamo parlando della prima divisione, ma della Youth League, la competizione che vede impegnate le formazioni Under 21.



La partita in questione è terminata 2-1 per il Krylia Sovetov Samara, ma il risultato viene in secondo piano, così come la classifica. Abbiamo visto confrontarsi in campo dodici giocatori, non ventidue, perché la scelta della squadra di casa di indossare la divisa bianca su un campo completamente coperto di neve non ha giovato alla vista degli spettatori. Anzi, è stata alquanto discutibile.



Il Krylia veste blu o bianco, ma nell’occasione ha scelto la divisa bianca contro quella color verde scuro del Tom Tomsk. Prima che la gara iniziasse sono entrati sul campo i mezzi per spalare la neve, il risultato è stato decoroso, ma durante la partita il verde del manto erboso è scomparso sotto la fitta nevicata e distinguere i giocatori di casa dal terreno è diventata un’impresa ardua per i telespettatori e per i tifosi.



Sicuramente più facile farlo in campo, visto che i ragazzi del Krylia - nonostante l’inconveniente - hanno vinto per 2-1 sugli avversari.