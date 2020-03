Nevicate di primavera? Il caso del 7 aprile 2003

Era partita con una grandinata non indifferente lungo le coste romagnole, grandine di quella che rimane a terra e si conserva grazie al vento freddo che alimenta queste perturbazioni d'aprile, la Bora in questo caso.



La neve in aprile dunque non è assolutamente evento raro in Italia, e questo vale per qualsiasi regione del Bel Paese.

Sicuramente l'evento del 17 aprile 1991, che imbiancò vaste porzioni della pianura Padana, fu uno dei più importanti e dimostrativi per una stagione, la primavera, che sa essere davvero multivalente. Da ricordare però senz'altro anche l'impressionante nevicata del 7 aprile 2003 , che, come dicevamo all'inizio, partì con una impressionante scia temporalesca che dalla Romagna e dal basso Veneto rotolò severa lungo tutto l'Adriatico per approdare poi fin sulla Puglia, coinvolgendo poi gran parte del nostro meridione.

Qui, grazie anche alle tipiche ciclogenesi dei nostri mari meridionali e ai giochi di umidità tra mare e terra, si è andata costruendo una nevicata sicuramente eccezionale per il periodo: correvano i giorni 6-7-8 aprile del 2003, anno che poi passò alla storia per l'estate rovente. Beh, quella primavera portò la neve fin sulla città di Bari, ma la questione fu ben più vasta e seria.

Si trattò infatti di un'ondata di gelo, si avete letto bene "gelo" tra le più severe degli ultimi 50 anni. Pensate che la notte sul 7 aprile la neve svalicò l'Appennino e una bella fioccata interessò perfino Napoli alta. Se ne ricorderanno sicuramente i lettori che abitavano ai quartieri alti del capoluogo partenopeo.

Abbiamo anche un interessante video che testimonia la fitta nevicata del 7 aprile 2003 a Monopoli, in provincia di Bari.