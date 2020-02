Mosca NEVE: cronache dell'eccezionale ed interminabile inverno 2012-2013

"L'ennesima nevicata di questo mese di marzo 2013 pazzerello ha colpito Mosca durante lo scorso fine settimana, con una bufera che ha scaricato sulla città circa 30cm di neve, che è esattamente la quantità che cade in città in tutto il mese. Molti gli aerei costretti a rimandare il decollo, disagi sulle strade, stupore tra la gente comune, anche se per la verità a Mosca la neve non è rara anche in pieno aprile e persino in maggio.



Stamane la situazione e’ leggermente migliorata, ma nel pomeriggio si attende una nuova perturbazione che dovrebbe scaricare altri 10cm su un manto che è già di 60cm. " Fa molto più freddo che in febbraio !" Esclama la gente intervistata da media.

Ed ha perfettamente ragione, risulta infatti pesante l'anomalia termica registrata in questo mese (-8 gradi), piu’ fredda di quella di febbraio (-6,9 gradi).



Trattasi di un fenomeno che presenta solo 4 precedenti da quando esistono le rilevazione meteo locali (1891), ma la più recente risale a circa 50 anni fa.



Nei video qui sotto però "rinfreschiamo" la memoria con altre nevicate marzoline e addirittura del pieno aprile, certo stupisce nell'evento attuale la continuità, accompagnata da temperature decisamente inferiori alla media del periodo.