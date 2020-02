La NEVICATA mancata lascia un grande vuoto

Arriva, arriva la primavera. Lo si vede, lo si sente, alla fine di un inverno mai nato; le giornate sono sempre più lunghe, qualcuno è in settimana bianca ma presto molti cominceranno a pianificare le vacanze di Pasqua e a sognare i primi week-end al mare, cosi come le prime gite fuori porta a godersi l'esplosione della vegetazione.



La nevicata mancata di un inverno cosi scialbo però lascia l'amaro in bocca. Molti sperano di assistere al classico "contentino" di marzo, il primo e ultimo fiocco di neve, quello più atteso e sofferto, che sancisce il definitivo commiato di un inverno sempre più spuntato nell'area mediterranea.



Per la verità, proprio la collaborazione dell'aumentata insolazione, in caso arrivasse (finalmente) una massa fredda o un fronte freddo sa produrre rovesci di neve di straordinaria intensità, che si riversano anche sulla pianura, anche se le temperature non sono proprio "da neve", ma a fine inverno, il tempo è di "manica larga" e concede alla neve di farsi ammirare anche laddove a gennaio sarebbe stato più difficile.



Abbiamo scelto così per voi qualche video relativo all'ultimo episodio nevoso del week-end 23-24 febbraio 2013, per assaporare questi affascinanti momenti invernali: