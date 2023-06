L'anticiclone africano rinforza sul Mediterraneo, ecco quando e dove

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE: Fino a questo momento abbiamo vissuto un mese di giugno dalle caratteristiche di grande instabilità. Infatti sono state poche le giornate di anticiclone in cui le condizioni meteo sono state realmente affidabili. Molti temporali hanno affollato soprattutto le aree montuose interne ma non sono mancati gli episodi di maltempo anche lungo le coste e sulle zone pianeggianti. Ebbene quella che ci sta interessando in questo momento è a tutti gli effetti l'ultima perturbazione che chiude un ciclo. Mercoledì e giovedì gli episodi di instabilità si concentreranno soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, mentre un miglioramento del tempo è previsto al nord.

Qui sotto vi mostriamo la previsione del modello lamma Toscana per la notte tra mercoledì e giovedì, quando sarà ancora attivo un vortice ciclonico sui mari italiani:

L'evoluzione relativa alla prossima settimana vedrà un sensibile cambiamento di circolazione che si manifesterà con lo sviluppo di un vortice depressionario sulla Penisola Iberica. Avremo quindi la risoluzione del blocking anticiclonico sull'Oceano Atlantico e di pari passo un sollevamento delle fasce subtropicali che sul Mediterraneo che si manifesteranno con il rinforzo dell'alta pressione africana.

Analisi in quota riferita a domenica 18 giugno, si osserva molto bene la distensione di un promontorio anticiclonico alle quote superiori:

Il rialzo delle temperature sarà sensibile su tutte le regioni italiane, con l'arrivo dei primi valori di caldo intenso della stagione estiva 2023. Colonnina di mercurio pronta a schizzare ben oltre la soglia dei 30°C, con valori elevati anche in quota. Una certa instabilità resterà ancora attiva lungo la dorsale alpina.

Stima delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri per mercoledì 21 giugno:

CONCLUSIONI: dopo un inizio zoppicante la stagione estiva sembra voler tracciare un confine netto col passato, chiudendo in ponti con l'instabilità. La prossima settimana porterà temperature in sensibile rialzo su tutto il Paese. Ancora impossibile esporsi in merito alla durata della futura fase anticiclonica, anche se alcuni modelli suggeriscono che quest'ultima possa protrarsi solo per pochi giorni.