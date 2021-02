GELIDO febbraio 56: lo storico salvataggio dalla NEVE a LEONESSA nel Reatino (archivio LUCE)

La colpa del grande gelo del 1956 attribuita dagli scienziati alle macchie solari, dal popolo agli esperimenti atomici, il commento ancora colmo della retorica fascista, che imperava anche negli anni 50 nelle cronache della settimana Incom.



E' un documento prezioso quello che rilanciamo oggi, soprattutto per gli abitanti di Leonessa, la località montana del Reatino, ubicata nell'area del Terminillo, che in quel 56 trascorse giorni difficili, in compagnia di una neve abbondantissima, isolata dal resto del Lazio.



Fu chiamato l'esercito, pistola alla mano per uccidere branchi di lupi affamati, a portare conforto alla popolazione, facendosi largo tra le montagne di neve.



Gustiamoci allora questo video dell'epoca, per non dimenticare quell'incredibile stagione.