Aspettando l'inverno: la NEVE a Cosenza il 19 gennaio 2016: "non ci sono parole..."

Mi ha sinceramente commosso il modo in cui è stata commentata in questi filmati la nevicata a Cosenza del 19 gennaio 2016, c'è tutta l'emozione di chi sta gustando un evento non certo frequentissimo, anche se di neve Cosenza ne ha già sperimentata altra in passato. Le parole escono senza freni, talvolta fanno anche sorridere, ma quanto è bello il dialetto calabrese!



La nevicata di addolcimento di martedì 19 gennaio dello scorso anno però ha avuto un fascino tutto particolare, con un attecchimento rapido e sorprendente e con la temperatura che è rimasta inchiodata tutto il giorno attorno allo zero, neve che si è presentata poi persino sulla costa e ha coinvolto Catanzaro e persino Vibo Valentia per qualche ora, mentre è piovuto a Reggio.



Gli accumuli vanno dai 20 ai 25cm, anche se alcuni sostengono che nelle zone più alte della città se ne siano accumulati anche 35 di cm. Poco importa, lo spettacolo resta impagabile: domani pioverà? Fa niente, ormai la neve ha fatto il suo dovere.