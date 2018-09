WEEK-END: tutte le ultimissime (Guarda le mappe all'interno)

Buone notizie anche per il penultimo fine settimana di settembre in Italia. L'estate settembrina che ha contraddistinto quasi tutto il mese, garantirà un sabato e una domenica nel complesso soleggiati e stabili in Italia, con poche e locali incertezze.

Anche il quadro termico sarà ancora esuberante con temperature a connotazione estiva.

La prima mappa mostra la situazione in Italia nel primo pomeriggio di sabato 22 settembre .

Un debole fronte toccherà le Alpi centro - orientali dove si avrà qualche rovescio. Brevi piovaschi da nubi basse si attiveranno anche sulla Liguria, mentre in Sicilia si avrà un'azione temporalesca residua in via di attenuazione.

Su tutte le altre regioni avremo un tempo stabile, soleggiato e caldo.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nel primo pomeriggio di domenica 23 settembre.

I disturbi saranno davvero minimi e collocati nelle zone cerchiate in giallo. Si tratterà più che altro di annuvolamenti associati a qualche isolato piovasco.

Su tutte le altre regioni avremo tempo stabile, soleggiato e caldo.

