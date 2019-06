WEEK-END: sole e caldo su gran parte d'Italia, ma attenzione ai TEMPORALI al nord

Il secondo week-end dell'estate meteorologica non si farà rimpiangere dal punto di vista meteorologico in Italia. Sole e caldo saranno presenti sulla maggior parte del territorio nazionale con anche un certo fastidio per il caldo intenso (scopri dove, leggendo qui: www.meteolive.it/news/Week-end/4/week-end-ecco-dove-si-patir-maggiormente-il-caldo/79493/)

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 8 giugno:

Nessun problema per le regioni centrali e meridionali, isole comprese, che avranno un tempo stabile, soleggiato e a tratti molto caldo. Qualche nube cumuliforme potrebbe svilupparsi nelle aree interne durante il pomeriggio, ma con basso rischio di temporali.

Brezze termiche rinfrescanti saranno presenti lungo le coste, mentre nelle aree interne il disagio da caldo sarà anche notevole.

Passiamo alle regioni settentrionali: qui l'atmosfera sarà un po' irrequieta specie su Alpi e Prealpi, dove non si escludono rovesci e qualche temporale nell'arco della giornata. Brevi piovaschi al mattino saranno possibili anche sulla Liguria, mentre sul resto del nord il tempo resterà asciutto anche se non completamente sereno. Il caldo sarà decisamente più sopportabile rispetto al resto d'Italia, specie sotto eventuali rovesci di pioggia.

Ecco invece la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata di domenica 9 giugno:

Al centro e al sud avremo sole e molto caldo; qualche nube nelle aree interne nel pomeriggio, ma con basso rischio di temporali. Tempo asciutto e in larga parte soleggiato anche sulla Liguria e sulla media e bassa Pianura Padana, specie sui settori orientali.

I temporali (localmente anche intensi) prenderanno invece di mira le Alpi occidentali, la Val d'Aosta, l'alto Piemonte e l'alta Lombardia. Qui avremo anche il rischio di locali grandinate in corrispondenza dei fenomeni più intensi.

