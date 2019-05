WEEK-END: quali regioni rischieranno la PIOGGIA nella giornata di SABATO?

Ecco la depressione che guasterà i progetti nel fine settimana degli italiani. La vediamo in bella mostra nell'analisi sinottica prevista per le ore centrali di sabato 25 maggio:

La figura di maltempo si piazzerà poco ad ovest della Sardegna e sarà originata da una discesa fredda dalle alte latitudini verso il bacino centro-occidentale del Mediterraneo (frecce nere).

L'alta pressione si godrà tutto lo "spettacolo" da lontano, senza muovere un dito per invadere il Mare Nostrum con la sua ala stabilizzante.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco di tutta la giornata di sabato 25 maggio in Italia:

Come si può notare dalla mappa, non pioverà su tutta l'Italia. La Liguria, la Romagna, le coste tosco-laziali, il litorale adriatico fino alla Puglia e al Golfo di Taranto avranno una giornata asciutta e in parte anche soleggiata.

Sul resto del nord si attiveranno rovesci già in tarda mattinata, specie tra Piemonte e Lombardia. Rovesci nel pomeriggio anche nelle aree interne del centro e tempo un peggioramento sulla Sardegna tra pomeriggio e sera con piogge anche discretamente convinte.

Temperarture gradevoli laddove sarà presente il soleggiamento; un po' fresche invece sotto le eventuali precipitazioni.

