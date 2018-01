WEEK-END: la domenica instabile e fredda del centro e del meridione

Si riduce sempre più la breve ondata di freddo che dovrebbe interessare parte dell'Italia nel prossimo fine settimana, segnatamente la giornata di domenica 21 gennaio.

La mitezza scalpiterà da ovest, ma non riuscirà ad impedire l'inserimento di un fronte freddo che sarà seguito da aria invernale specie al centro e al meridione.

La prima mappa mostra il massimo dell'avvezione fredda che si verificherà nelle ore centrali di domenica 21 gennaio.

Sulla verticale del nord-est, l'alto/medio Adriatico e le zone interne peninsulari avremo valori a 1500 metri di quota attorno a -4°. Al suolo il freddo verrà accentuato da una forte ventilazione settentrionale.

Altrove il freddo si farà sentire in misura minore, quasi affatto sulla Sardegna e in una prima fase anche sulla Sicilia e le estreme regioni meridionali.

Dal punto di vista fenomenologico, Italia meteorologicamente divisa in due nella giornata festiva.

Al nord, sulla Sardegna, sulla Toscana e l'alto Lazio il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, fatta eccezione per le solite nevicate sui rilievi alpini confinali.

Altrove avremo invece condizioni di instabilità con rischio di piogge, rovesci e nevicate a quote collinari in Appennino (tra i 300 e i 600 metri in media, localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi).

Attenzione ai venti forti tra nord e nord-est (frecce bianche) che interesseranno soprattutto le zone appenniniche, adriatiche e il meridione.

