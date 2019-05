Week-end INSTABILE sull'Italia? Ecco la DOMENICA...

La prossima domenica degli italiani? AHI AHI AHI...

La scadenza previsionale è ancora abbastanza impervia, di conseguenza speriamo che la situazione si alleggerisca (dal punto di vista meteo) cammin facendo. Per adesso le prospettive non sono buone, soprattutto per i settori orientali italiani.

Diamo subito uno sguardo alla mappa della probabilità di pioggia imbastita questa mattina dal modello americano i n base ai 20 scenari che compongono l'elaborato medesimo valida per le ore centrali della giornata festiva:

Saranno purtroppo molte le regioni che rischieranno la pioggia. In particolare, la probabilità che possa piovere viene al momento giudicata ALTA su tutta la chiostra alpina e prealpina (dove potrebbe nevicare oltre i 1500 metri), sul nord-est, nelle aree interne del centro e sul medio Adriatico, indicativamente fino all'Abruzzo.

Viene giudicata MEDIA sul nord-ovest, il Tirreno e gran parte del meridione peninsulare, segnatamente Puglia, Lucania e Campania. Probabilità BASSA o NULLA invece sulle due Isole Maggiori e sulle estreme regioni meridionali, che potrebbero essere le uniche zone a "salvarsi" dalle grinfie di Giove Pluvio.

La previsione comunque andrà rivisitata in base ai prossimi aggiornamenti. Continuate pertanto a seguirci.

