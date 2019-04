WEEK-END: ecco il NUCLEO FREDDO che entrerÃ  nel Mediterraneo

Secondo le ultime analisi, il prossimo fine settimana potrebbe essere caratterizzato da molta instabilità sull'Italia, stante l'ingresso di un nucleo freddo continentale dalla Valle del Rodano.

Iniziamo il suo monitoraggio partendo dalla mattinata di sabato 13 aprile . Abbiamo evidenziato il nocciolo gelido in quota con un cerchio blu:

Nella mattinata della giornata prefestiva il nucleo gelido si troverà poco ad est di Parigi, pronto a muoversi verso sud.

Ecco la sua posizione prevista nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile , attorno alla mezzanotte:

Il nocciolo gelido si posizionerà tra la Francia orientale e la Svizzera, offrendo un ventaglio di correnti da sud-ovest in quota sul nord Italia (dove il tempo tenderà a peggiorare).

Di seguito, la sua posizione nelle ore centrali di domenica 14 aprile (attorno al mezzogiorno):

Osservate come la struttura gelida in quota si tufferà nel Mediterraneo passando dalla Valle del Rodano. Il contrasto con le acque più calde del Mare Nostrum genererà una folta batteria di rovesci in marcia da nord a sud.

Infine, ecco la sua posizione nella notte tra domenica 14 e lunedi 15 aprile:

Il nucleo freddo, più attenuato, si posizionerà tra la Sardegna e la Sicilia; la struttura tenedrà poi ad attenuarsi e a muoversi verso le regioni meridionali nella giornata di lunedi 15 aprile.

