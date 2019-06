WEEK-END: ecco dove si patirà maggiormente il CALDO

Ricordiamo che il disagio da caldo (o indice di calore) è dato dalla combinazione del caldo con l'umidità. La legenda mostra i livelli di disagio rapportati a questi due parametri.

La prima mappa mostra l'indice di calore previsto in Italia nel pomeriggio di SABATO 8 GIUGNO alle ore 17:

Partendo dalle regioni settentrionali, caldo un po' fastidioso ma sopportabile sarà presente sulla Pianura Padano Veneta; caldo un po' fastidioso anche nelle aree interne dell'Italia centrale che non potranno beneficare della brezza di mare.

Un caldo fastidioso aleggerà invece sulla Sardegna e su gran parte delle regioni meridionali. Anche in questo caso a fare la voce grossa in termini di disagio da caldo sarannno i settori interni, mentre le coste saranno baciate da temperature nettamente più gentili per merito delle brezze marine.

Passiamo ora al disagio da caldo previsto in Italia nella giornata di DOMENICA 9 GIUGNO:

Situazione invariata al nord, con caldo un po' fastidioso solo sulle pianure orientali e su parte della Lombardia, per il resto caldo sopportabile.

Peggiorerà invece la situazione al centro, dove la calura diverrà fastidiosa specie sulla Toscana, l'Umbria e il Lazio. Caldo fastidioso anche nelle aree interne dell'Italia meridionale, Sicilia compresa, mentre la regione che patirà maggiormente il caldo sarà la Sardegna dove aleggerà un caldo molto fastidioso specie nei settori interni.

Se vuoi controllare il disagio da caldo in Italia per i prossimi 10 giorni puoi cliccare sulle nostre mappe esclusive:

www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/