WEEK-END: ecco chi soffrirà maggiormente il CALDO

Notizie abbastanza positive sul fronte del caldo per l'ultimo fine settimana di giugno in Italia. La parte più intensa dell'onda di calore sarà alle nostre spalle e sulla nostra Penisola affluirà aria meno calda da nord-est; alcune regioni beneficeranno maggiormente di questo ricambio d'aria, altre meno. Tuttavia, il disagio fisico per il caldo dovrebbe attenuarsi quasi ovunque.

Ecco la mappa del disagio da caldo prevista per le ore 17 di sabato 29 giugno:

Al nord avremo un calo del disagio fisico anche se il caldo resterà ovunque fastidioso; spariranno però le condizioni di malessere diffuso degli ultimi giorni.

Le zone che dovranno ancora sopportare un caldo molto fastidioso con occasionali punte di malessere fisiologico saranno la Toscana, forse parte della Liguria costiera e la Sardegna.

Lungo il versante adriatico e nelle aree interne centro-meridionali il caldo sarà finalmente sopportabile, mentre tra il Lazio, la Campania e la Sicilia risulterà un po' fastidioso, ma abbastanza sopportabile.

Passiamo ora al disagio da caldo previsto per le ore 17 di domenica 30 giugno:

Le zone che avranno un caldo molto fastidioso saranno il nord-ovest e le zone interne della Toscana. Sul resto del nord e sulla Sardegna avremo un caldo fastidioso, solo a tratti molto fastidioso.

Sul resto d'Italia avremo un caldo solo a tratti fastidioso, ma anche sopportabile dove vedete il colore verde.

