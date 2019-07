WEEK-END: dove saranno possibili TEMPORALI?

Il primo fine settimana di luglio, mese centrale dell'estate mediterranea, farà egregiamente il suo dovere in fatto di sole e caldo. La giornata migliore sembra essere sabato, mentre domenica potrebbe presentarsi qualche incertezza specie sulle zone del nord.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 6 luglio:

Giornata estiva, molto calda e con sole pieno al centro, sulle Isole e al meridione.

Al nord saranno possibili nubi basse al mattino sulla Liguria, in attenuazione in giornata, mentre nel pomeriggio il profondo arco alpino potrebbe partorire qualche temporale, ma senza sconfinamenti in pianura.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco di tutta la giornata di domenica 7 luglio:

Gran sole e caldo al centro e al meridione salvo qualche nube nelle zone interne nel pomeriggio senza conseguenze.

Al nord le nubi basse sulla Liguria potrebbero determinare qualche piovasco al mattino stante un flusso da sud-ovest nei bassi strati, ma in attenuazione nell'arco della giornata. Tempo nel complesso asciutto e largamente soleggiato in pianura, mentre sull'arco alpino centro-orientale non si escludono temporali nel pomeriggio in parziale sconfinamento verso le pianure del Veneto il serata.

