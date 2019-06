WEEK-END: dove farà più CALDO e chi rischierà il TEMPORALE nella giornata di SABATO?

Il sabato degli italiani presenterà connotazione estiva praticamente su tutto il nostro Paese. Al meridione farà un gran caldo, specie nei settori interni, mentre le Alpi non disdegneranno ancora temporali di stagione, che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote agli escursionisti di alta quota.

Iniziamo però con il quadro delle temperature previste in Italia per sabato attorno alle ore 14 (vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo).

Situazione critica sotto il profilo del caldo su alcune regioni del meridione; in particolare la Puglia, la bassa Lucania, la Calabria ionica e la Sicilia orientale sentiranno odore di 40° con temperature tra i 37 e i 39°.

Al nord i valori termici non dovrebbero superare i 32° della Romagna, mentre al centro saranno probabili punte di 34-35° nelle pianure interne tosco-laziali.

Passiamo ora alla probabilità di temporali: la mappa mostra la probabilità di piogge rilevanti imbastita questa mattina dal modello americano in base alle 20 corse disponibili:

Il rischio di temporali sarà limitato alle Alpi e alle Prealpi specie nelle ore pomeridiane e serali. Un basso rischio di pioggia sarà presente anche su parte delle regioni centrali, segnatamente nelle aree interne appenniniche (qualche temporale pomeridiano); sul resto d'Italia il rischio di pioggia sarà nullo.

