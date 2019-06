WEEK-END: dove farà più CALDO e chi rischierà il TEMPORALE nella giornata di DOMENICA?

Nella giornata di domenica 16 giugno, la cuspide dell'alta pressione africana si sarà portata in direzione dello Ionio e la Grecia. Sull'Italia soffieranno correnti meno calde che abbatteranno leggermente la calura al meridione. Di seguito il quadro termico previsto in Italia per il pomeriggio della giornata festiva (vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo).

Al nord le temperature non dovrebbero superare i 31-32° della Pianura Padana; al centro avremo un lieve calo termico rispetto al sabato, ma il caldo si farà ancora sentire soprattutto nelle pianure interne del Lazio e nelle aree interne della Sardegna dove si potrebbero toccare i 34-35°. Valori molto più gradevoli lungo le coste per via delle brezze marine.

Caldo ancora intenso su alcune aree del meridione, anche se con qualche grado in meno rispetto al sabato. Punte di 37° saranno ancora probabili sulla Sicilia orientale e 35-36° tra la bassa Lucania, il Tavoliere e il Foggiano.

Dal punto di vista temporalesco, ecco la mappa della probabilità di avere temporali imbastita questa mattina dal modello americano per il pomeriggio della giornata festiva:

Oltre ai settori alpini, dove la probabilità di avere lampi e tuoni sarà ancora elevata, potrebbe comparire qualche temporale pomeridiano sull'Appennino settentrionale, nelle aree interne dell'Abruzzo e sull'Appennino Lucano (probabilità media). Su tutte le altre regioni il rischio di temporali resterà nullo.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive