WEEK-END: DOMENICA maltempo su molte regioni...

Niente da fare! La domenica degli italiani sarà ancora una volta costellata da piogge sparse e rovesci che interesseranno gran parte delle nostre regioni. Le zone che si salveranno dalle grinfie di Giove Pluvio saranno davvero poche.

Le temperature saranno nel complesso fresche; gradevoli solo dove il cielo non dispenserà pioggia e magari concederà anche un po' di sole.

Ecco la sommatoria delle piogge che cadranno in Italia nella giornata di Domenica 26 maggio:

Iniziamo dalle oasi fortunate: la Liguria, le coste dell'alta Toscana, gran parte del Veneto, il Friuli e forse la Romagna non dovrebbero essere interessate da piogge, se non in minima parte; anche le estreme regioni meridionali (segnatamente il settore ionico) avranno piogge poco probabili.

Su tutte le altre regioni la pioggia sarà la protagonista dell'ultima domenica di maggio. I rovesci più forti di prevedono sulla Sardegna orientale, sull'Appennino settentrionale e sul Cuneese.

