Week-end con FREDDO al nord e MALTEMPO?

E' davvero presto per entrare nei dettagli sul tempo del prossimo fine settimana in Italia. Tuttavia le elaborazioni in nostro possesso mettono in luce una situazione molto interessante che vale la pena analizzare.

Fino a qualche giorno fa i modelli matematici facevano uscire allo scoperto l'alta pressione, che complice una discesa fredda in pieno Atlantico, avrebbe invaso gran parte dell'Europa centro-occidentale facendoci tornare "all'antico".

Nelle ultime 36-48 ore le elaborazioni hanno abbandonato questo scenario a favore di un rientro freddo da est che potrebbe penalizzare come termiche l'Europa centrale e come fenomeni anche l'Italia.

La mappa termica prevista per le ore centrali di sabato 13 aprile è molto eloquente; la discesa fredda in Atlantico ci sarà, ma il getto non sarà più in grado di far spanciare l'alta pressione verso di noi, complice un vortice polare ormai indebolito:

Ne deriverà uno stretto corridoio mite diretto dal Vicino Atlantico all'Islanda. Più ad est, come se fosse un gioco di sponda, prenderà piede una discesa fredda che interesserà segnatamente l'Europa centrale e in parte anche le regioni settentrionali italiane.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di avere temperature minori o uguali a 0° per domenica 14 aprile in Italia. Vi ricordiamo che tale mappa si basa sui 20 scenari che compongono il modello americano , di conseguenza gode di buona attendibilità:

Come vedete dalla cartina, la probabilità di avere temperature a 1500 metri attorno a 0° (o al di sotto) viene giudicata ALTA su molte aree del nord Italia, specie sul nord-ovest ed i settori alpini. Viene giudicata MEDIA o BASSA su alcune aree del centro e sulla Sardegna; NULLA invece sulle regioni meridionali.

Si tratterà di un freddo secco o accompagnato da precipitazioni? A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di precipitazioni maggiori di 5mm in Italia valida per domenica 14 aprile:

Probabilmente non si tratterà di freddo secco al nord, bensì accompagnato da precipitazioni che stante le basse temperature potrebbero essere nevose a quote non elevate per il periodo.

La probabilità di avere precipitazioni nel lasso di tempo considerato viene giudicata MEDIA, con punte più elevate in corrispondenza delle Alpi e le zone interne dell'Abruzzo.

