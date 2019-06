Week-end: caldo in lieve attenuazione sull'Italia...

...dopo il picco di caldo che avremo tra giovedi e venerdì inizierà la discesa? In verità non è così semplice. Liberarci da ondate di calore di questo tipo e per giunta in un periodo in cui il sole raggiunge il picco di insolazione non è per nulla facile. Tuttavia, nell'ultimo fine settimana di giugno, il rischio di raggiungere i 40° non dovrebbe più manifestarsi e da est potrebbe giungere aria meno calda.

A livello europeo, la giornata di sabato 29 giugno sarà ancora molto pesante, soprattutto sull'Europa occidentale (Francia e Spagna in primis). Ecco le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio della giornata prefestiva in Italia.

Il valore di 28° a 1500 metri corrisponde a temperature al suolo comprese tra 41 e 43°. Come vedete, la nostra Penisola si libererà di simili termiche anche se 24° a 1500 metri (circa 37-39° al suolo) potrebbero aleggiare ancora nei pressi della Sardegna.

Il resto d'Italia dovrebbe avere temperature quasi ovunque sotto i 20° a 1500 metri, ovvero non superiori a 31-33° al suolo. Non è molto, ma almeno non si avrà più la canicola estrema di giovedì e venerdì.

Domenica 30 giugno si manifesterà un lieve rientro di correnti meno calde dai quadranti orientali (freccia blu). Ecco le temperature a 1500 metri previste per la giornata festiva:

Gran parte della Francia e soprattutto la Spagna resteranno sotto condizioni di caldo estremo. Buona notizie invece per l'Italia, dove l'isoterma + 20 a 1500 metri (31-33° al suolo) sarà presente solo sulla Sardegna e limitati settori del versante tirrenico.

Al meridione e su parte del centro faranno capolino isoterme tra 15 e 16° a 1500 metri, ovvero 26-28° al suolo...un caldo decisamente più normale e sopportabile.