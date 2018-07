WEEK-END: attenzione al DISAGIO da CALDO in Italia (guarda le nostre mappe esclusive)

In questa sede misureremo l'indice di calore che si avvertirà in Italia durante il prossimo fine settimana (si legga questo articolo per maggiori dettagli) http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-o-il-disagio-da-caldo-/73937/)

Disagio da caldo in aumento nel prossimo fine settimana in Italia; partendo dalle regioni settentrionali, condizioni di malessere fisiologico aleggeranno sulla Pianura Padano-Veneta; sul resto delle pianure avremo un caldo molto fastidioso.

Al centro a stare peggio sarà la Sardegna e a tratti le pianure interne tosco-laziali dove aleggerà un caldo molto fastidioso. Sul resto del centro avremo un caldo più o meno fastidioso in rapporto con la maggiore o minore lontananza dal mare.

Al sud un caldo molto fastidioso interesserà le zone interne della Sicilia e a tratti i settori ionici della Calabria e della Puglia. Altrove caldo più o meno fastidioso, sopportabile solo nelle aree colorate in verde.

Ecco la situazione prevista per domenica 29 luglio: condizioni di malessere aleggeranno sulla Pianura Padana centro-orientale e su parte del Friuli.

Caldo molto fastidioso, con punte di malessere fisico le avremo sulla Sardegna, nelle pianure tosco-laziali, sul Tavoliere delle Puglie, la bassa Lucania, la Calabria ionica e la Sicilia interna.

Altrove avremo un caldo più o meno fastidioso, sopportabile solo nelle aree colorate in verde.

